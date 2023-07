Einde voor speelgoedbank Bos en Lommerweg? "Zonder ruimte verdwijnen we gewoon"

Gratis speelgoed en boeken voor gezinnen die bij de voedselbank zitten. Tot nu toe kon je daarvoor altijd terecht aan de Bos en Lommerweg, maar de speelgoedbank dreigt te verdwijnen omdat het huurcontract afloopt voor het pand waar ze nu zitten. Ze hebben een nieuwe locatie nodig, maar dat is zo makkelijk nog niet: "Wij bestaan uit vrijwilligers en vrijwillige bijdragen, dus een commerciële locatie is bijna altijd te duur."

"We hebben het afgelopen jaar zo'n 350 kinderen in de stad kunnen helpen", vertelt Raya Gorter. Ze is initiatiefnemer van de speelgoedbank en daarmee net als iedereen vrijwilliger. De speelgoedbank is eens per maand open aan de Bos en Lommerweg voor klanten, maar achter de schermen zijn vrijwilligers veel tijd kwijt aan speelgoed inzamelen, schoonmaken, opruimen, compleet maken en alles wat daarbij komt kijken.

"We zijn al tijden aan het zoeken naar een nieuwe plek, maar huren is veel te duur in Amsterdam. We bestaan uit vrijwilligers, dus dat is zo makkelijk helemaal niet en het wordt al heel erg snel te duur voor ons." De kleine bijdragen die ze krijgen stoppen ze in promoten of speelgoed.

Vier jaar geleden

Het is bijna hetzelfde verhaal als wat zich vier jaar geleden bij de speelgoedbank afspeelde. Toen betaalde de bank een euro huur per maand, als een symbolisch bedrag aan de gemeente. De stad verkocht het pand aan een particuliere eigenaar, maar de bestemming bleef hetzelfde.

Maar nu vier jaar later wordt het pand wéér verkocht, en deze keer is het geluk niet aan hun kant. "De radio, de keuken, bijna alle initiatieven hebben al een nieuwe plek. Maar wij hebben een hele grote plek nodig." Naast de winkel is er ruimte nodig voor inzamelingen en voor opslag om naar de locatie in Noord te gaan.