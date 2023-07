Veel geld nodig voor herstel Haarlems groen na storm Poly: "Niet tegen opgewassen"

Dat liet wethouder Robbert Berkhout weten tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad. Tot nu toe heeft de gemeente driehonderd meldingen van omgewaaide en zwaar beschadigde bomen binnen. Daar komen er waarschijnlijk nog honderd bij, zegt Berkhout. Nog niet alle schade is bekend.

"Windstoten, bomen vol in blad en een natte bodem: daar zijn we niet tegen opgewassen"

De gemeente Haarlem is dit jaar gestart met een boomverbeterplan. Bomen moeten dan meer ruimte krijgen om goed te wortelen. Volgens wethouder Berkhout was de combinatie van een zomerstorm met zware windstoten, bomen die vol in het blad staan en een natte ondergrond teveel: "Daar zijn we niet tegen opgewassen."

Het herstel van de natuur in Haarlem gaat tijd kosten. En heel veel geld. Dat geldt hoopt de wethouder volgende week los te krijgen bij de behandeling van de kadernota. Daarin worden de inkomsten en uitgaven voor de komende maanden behandeld.

Wethouder Berkhout wees er ook op dat particuliere boombezitters sinds de invoering van de nieuwe bomenverordening verplicht zijn om bomen één op één te vervangen. Dat geldt dus ook voor bomen die door de storm sneuvelden.