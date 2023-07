Opgelet: Velsertunnel vanaf vrijdagavond hele weekend dicht

De Velsertunnel is dit weekend voor al het verkeer gesloten. Om de oudste tunnel van Nederland veilig te houden worden alle systemen getest. Omleidingsroutes zijn aangegeven, maar met name overdag verwacht Rijkswaterstaat verkeershinder. Maandagmorgen vroeg is het leed geleden en gaat de tunnel in beide richtingen weer open.

Het is veel gevraagd van de automobilist in de IJmond geeft Harold Hansen van Rijkswaterstaat toe. Want je kunt je afvragen of het een goed idee is om de Velsertunnel een onderhoudsbeurt te geven als er al sprake is van overlast door het werk aan de Velsertraverse.

"We hebben uitgerekend of het werk aan de tunnel voor veel extra problemen zou zorgen en dat lijkt mee te vallen" zegt Hansen die namens Rijkswaterstaat de gevolgen van de werkzaamheden voor de regio in de gaten houdt.

De rijksdienst heeft er op basis van modellen voor gekozen de pijn kort maar hevig te laten zijn. "Daarna heeft de weggebruiker een hele tijd geen last meer van ons", aldus Hansen.