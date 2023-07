Storm Poly zorgt voor honderden meldingen over takken en schades, geen gewonden

Storm Poly is gisteren overgetrokken, en heeft soms voor fikse schade in de regio gezorgd. Inmiddels is de storm voorbij, en zijn gemeenten en de Veiligheidsregio NHN bezig met de afwikkeling. Zo moeten er afgewaaide takken weg worden gehaald uit tuinen, plantsoenen en straten, en ook andere schades moeten in kaart worden gebracht. Vooralsnog zijn er geen meldingen van letsel of gewonden bekend in West-Friesland door de storm.

In Hoorn zijn sinds gisteren ongeveer 250 meldingen in de Fixi-app binnen zijn gekomen. "Het protocol is in gang gezet, maar we konden tot gisterochtend niet weten dat het er zo aan toe zou gaan", zegt Jennie Heuwekemeijer van gemeente Hoorn. "We hebben nog niet genoeg zicht op alle grote schades. Wel weten we dat er 50 bomen ontworteld zijn, Ook is veel hout uit bomen gewaaid."

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werden net als vele anderen verrast door de hevigheid van de storm, zegt een woordvoerder. "Nadat code rood was opgeheven zijn wij direct aan de slag gegaan om de meest acute en gevaarlijke situaties in de buitenruimte veilig te stellen. De locatie is opgeruimd of, indien dit niet gelijk mogelijk was, zijn er afzettingen geplaatst."