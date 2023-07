Gijs Brouwer strandt in eerste ronde Wimbledon; Van de Zandschulp wel door op heilige gras

Na de teleurstellende uitschakeling van Tallon Griekspoor gisteren, is het ook Gijs Brouwer uit Venhuizen niet gelukt om de tweede ronde te halen van Wimbledon. Botic van de Zandschulp daarentegen hield de Noord-Hollandse eer hoog door zijn partij wel te winnen. De tennisser uit Amstelveen won in vijf sets van de Chinees Zhizhen Zhang: 6-2, 6-7, 6-7, 6-3 en 2-6.

Het duel tussen Van de Zandschulp en Zhang zou eigenlijk op dinsdag gespeeld worden. Maar vanwege de hevige regenval in Londen ging de wedstrijd vandaag pas door. Zhang (ATP-52) begon ijzersterk aan de partij en had al snel de eerste set binnen. Hierna was Van de Zandschulp wakker geschud en begon aan een opmars. Zowel de tweede als derde set gingen via een tiebreak naar de nummer 44 van de wereld.

