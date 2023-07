Verwoestende storm laat Alkmaars kattenhotel Tompoes in puin achter

Het is een ravage in Kattenhotel Tompoes in Alkmaar. Hotelbaas Michelle kon alleen maar toekijken hoe twee omgewaaide bomen dwars op haar huis en op haar kattenhotel vielen tijdens storm Poly. Een dag later is de rust alles behalve wedergekeerd, want zowel de brandweer als de gemeente Alkmaar lukt het niet om de boel op te ruimen.

Het is een regelrechte nachtmerrie voor Michelle Grippeling van kattenhotel Tompoes in Alkmaar. Storm Poly heeft twee veertig meter hoge bomen omgewaaid, de eerste viel op haar huis en de tweede verwoestte de buitenren van haar kattenhotel. 'Ik dacht dat ik dood zou gaan' "Ik zag de eerste boom recht op me af komen", vertelt Michelle op NH Radio. "Ik dacht echt dat ik dood zou gaan. Heel eng." De boom viel niet op Michelle, maar viel vol op het dak. De tweede viel dwars door het kattenhotel. "Gelukkig had ik alle katjes al naar binnen gehaald voor de storm", vertelt ze opgelucht. Alle katten zijn ongedeerd. Tekst gaat door onder de foto.

Voor Michelle had de hele ervaring iets weg van een horrorfilm. In slow motion zag ze de bomen om haar heen omvallen. Eerst eentje van de buren en daarna twee in haar tuin. "Het leek wel een oorlogsgebied." Hoe nu verder? De storm is inmiddels voorbij, maar de twee bomen liggen er nog steeds. Zowel de brandweer als de gemeente Alkmaar is al twee keer bij Michelle langs geweest om de schade op te nemen, maar de bomen zijn volgens hen simpelweg te groot om weg te halen. "Ze weten niet wat ze moeten doen, of wat er nu verder gaat gebeuren." Kijk in de video hieronder naar de ravage in de tuin van Michelle. Tekst loopt door.

Verzekeringstechnisch mag alleen de brandweer of de gemeente Alkmaar de bomen weghalen, maar die staan niet te springen. Tot die tijd zit Michelle met de gebakken peren. "Onze hele achterkant is nu gebarricadeerd", legt ze uit. "We kunnen er alleen uit aan de voorkant." De katten kunnen gelukkig wel terug naar het binnengedeelte van het hotel, maar de buitenren is nog niet veilig. "Maar ze zijn nu wel weer helemaal rustig en liggen hier lekker op de bank", lacht Michelle. "Zo zijn katten dan ook wel weer."