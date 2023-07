Halsema in gesprek met bewoners uit Amsterdam Nieuw-West: "Het wordt grimmiger op straat"

Te weinig ruimte voor ouderen, overlast van hangjongeren en onveiligheid op straat. Burgemeester Halsema en stadsdeelvoorzitter Ünver spraken gisteravond met bewoners uit Amsterdam Nieuw-West over uiteenlopende zorgen en problemen in hun stadsdeel.

Het is de tweede keer dat burgemeester Halsema een zogenaamd stadsgesprek voert met bewoners. Eerder deed ze dat in Zuidoost. Het idee van zo'n stadsgesprek is simpel: er is geen agenda en alle soorten vragen of opmerkingen zijn toegestaan. Na bijna twee uur was de tijd op, maar de vragen van bewoners nog niet.

Zo'n honderd buurtbewoners kwamen naar muziekcentrum Aslan om te praten met burgemeester Halsema en stadsdeelvoorzitter Ünver. "Ik ben heel geïnteresseerd in wat u meemaakt en waar u over nadenkt", vertelt Halsema bij de start. "Soms zult u mij vragen stellen waar ik niet over ga. Er is een gewoonte om mij overal de schuld van te geven. Dat kan ik handelen, maar ik kan niet alles oplossen. Dan geef ik het door aan mijn collega's."