Huizer vrijwilliger Otto deed alles voor Oekraïense vluchtelingen, maar toen sloeg het noodlot toe

Otto Ouderkerker mag na een ernstig fietsongeval nu zelf in een rolstoel zitten, maar de wil om als vrijwilliger betrokken te blijven bij de Oekraïense vluchtelingen op de Bovenmaatweg is groot. Als hij straks terugkeert, wil hij de opgevangen mensen blijven helpen. Tegelijkertijd kunnen de mensen met een beperking hem beter leren om te gaan met de rolstoel. “Van wandelmaatje kunnen we nu rolmaatje zijn.”

Maar Otto begon meer en meer te doen. Zo ging hij ook weleens op pad met een van de bewoonsters: Iryna Nesterenko. Dan ging hij de hort op met deze verlegen Oekraïense, die in een rolstoel zit. Lekker wandelen door Huizen. Hij genoot ervan, zeker ook omdat de aandacht die hij gaf zichtbaar effect had.

Het duurde even voordat Otto een bekende was van de bewoners. Dat kwam ook omdat hij wel vaak aanwezig was in het huis, maar als hij klusjes op de kamers verrichte, gebeurde dat eigenlijk altijd als de bewoners er niet waren. Maar na verloop van tijd begonnen ze hem te herkennen en andersom gebeurde hetzelfde. Langzaam maar zeker sloot de groep hem in het hart en waren de vluchtelingen al lang in de zijne gekropen. "Je wordt een bekend gezicht. Op den duur lach je samen en groei je met elkaar op", zegt hij er zelf over.

Inmiddels was de Huizer al begonnen als vrijwilliger in de opvang aan de Bovenmaatweg. Het is de plek waar de gemeente tot dit najaar een groep van zo’n zestig Oekraïners, waarvan velen met een beperking, onderdak biedt. Daar liep hij al enkele maanden rond als lid van het klusteam. Via zijn goede vriendin Linda Bogaert is hij daar terecht gekomen.

Na overleg met zijn werkgever had Otto vorig jaar besloten te stoppen, zodat hij zich meer kon inzetten voor de maatschappij. Ondertussen ontving hij van zijn baas een vergoeding en ging een coachingstraject in. Eind september was zijn laatste dag bij zijn baas en een week later zag Otto’s wereld er ineens heel anders uit.

Net nadat hij een nieuwe richting had gegeven aan zijn leven, ging het helemaal mis. De Huizer wilde meer doen voor de medemens. Meer sociaal-maatschappelijk betekenis geven aan wat hij doet. Dat was een duidelijke roeping, waar hij vorig jaar gehoor aan heeft gegeven.

Ernstig ongeluk

Na een paar uur op pad te zijn geweest met Iryna op 4 oktober stapte Otto op de fiets. Nog even snel wat boodschappen halen en dan naar huis. Maar de supermarkt haalde hij nooit. In een flauwe bocht op de Schokker gleed hij weg met zijn mountainbike. Hij viel met zijn gezicht op een paal en brak zijn nek. Sindsdien heeft hij een hoge dwarslaesie, zit hij in een rolstoel en is de man die graag op een gitaar speelde zijn tast kwijt.

"Het gebeurde in een split second. Heftig was het. Ik lag op de grond en zag bloed uit mijn neus komen. Ik dacht: even een pleistertje plakken. Ik wilde mijn linkerhand onder me vandaan trekken, maar dat lukte me niet. Toen wist ik meteen: dit is ernstig", herinnert hij zich nog van de eerste momenten na het ongeval.

Nieuwe realiteit

Twee weken lang lag hij op de intensive care. Daarna is Otto naar een revalidatiecentrum in Amsterdam gegaan, waar hij dagelijks meerdere behandelingen kreeg. Daar heeft hij tot eind maart gezeten. Inmiddels zit hij alweer enkele tijd in Theodotion in Laren en kickt langzaam het besef van zijn nieuwe realiteit in.

Naast het moeten leren leven in een rolstoel maakt hij zich vooral zorgen over zijn financiële situatie en zijn zoon. Zijn inkomen is nadat hij weg is gegaan bij zijn werkgever veranderd en vier dagen later gebeurde het fietsongeval. Hij moet nu en zijn plek in Laren en zijn woning in Huizen, waar zijn zoon ook woont, bekostigen. Dat gaat hij niet lang meer trekken. "Dit is een probleem dat ik niet zelf kan oplossen", zegt hij bezorgd.