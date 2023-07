Einde voor grootste stormbaan Den Helder, 'maar kijken naar alternatieve mogelijkheden'

Den Helder zal niet meer met Volendam meestrijden om de grootste stormbaan ter wereld, want de baan komt er dit jaar niet meer te staan in de marinestad. Door te hoge kosten en verhoogde veiligheidseisen kan het evenement in september niet worden opgetuigd. De organisatie zoekt wel uit of er in een alternatieve vorm iets kan worden opgezet.

De hogere kosten zijn het gevolg van diverse 'onvoorziene uitgaven', zo laat de organisatie van de Mega Modder Monster Challenge op Facebook weten. "Ook zijn de veiligheidseisen die van toepassing zijn op opblaasattracties aangescherpt wat vraagt om aanvullende maatregelen en investeringen om hieraan te kunnen voldoen."

De organisatie wil de extra kosten niet doorberekenen aan de bezoekers en annuleert daarom het evenement: "We hebben ons altijd tot doel gesteld de kosten voor de bezoeker relatief laag te houden en hebben dan ook niet besloten de om de extra kosten door te belasten aan de bezoekers. We vinden dat we dan te veel ons doel voorbij gaan."

'Alternatieve mogelijkheden'

In de huidige vorm komt er dus geen stormbaan te staan, wel hoopt de organisatie een alternatief evenement op te zetten. Hoe dat eruit komt te zien, houdt ze nog in het midden. "Hoewel het evenement in zijn oorspronkelijke vorm niet kan plaatsvinden, onderzoeken we met ons creatieve team momenteel alternatieve mogelijkheden voor een nieuw evenement in 2024. We gooien het dan over een andere boeg en gaan we jullie verrassen."

De MMM-Challenge zou op 8 en 9 september zijn op de baan van IJsclub Den Helder, nadat het eerst op de voormalige rijkswerf Willemsoord was. Het zou de zesde editie worden.