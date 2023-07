115 omgevallen bomen en meters aan kapotte bovenleidingen: dit liet storm Poly achter

Nu storm Poly de stad weer heeft verlaten en de opruimingswerkzaamheden in volle gang zijn, wordt steeds duidelijker wat de storm heeft aangericht. 115 bomen overleefden de storm niet en nog een hoger aantal in meters aan bovenleidingen gingen kapot. De verwachting is dat de schade in de miljoenen gaat lopen.

AT5

Tussen 08.30 en 12.00 uur raasde Poly over de stad. Omgevallen bomen en losgeraakte woonboten, het waren de soorten meldingen waarvoor de brandweer gisteren moest uitrukken. De brandweer is nog bezig om te bekijken hoe vaak er precies gisteren moest worden uitgerukt voor stormschade, maar de eerste schattingen komen tussen de 150 en 200 keer. Een woordvoerder stelt dat het "zomaar nog wel meer kan zijn". 115 bomen Wethouder Melanie van der Horst laat weten dat er in totaal 115 bomen zijn omgevallen door de harde wind. Zo sneuvelde de bekende iep voor de Hortus, werden woonboten geplet door bomen bij de Keizersgracht en raakten tientallen auto's beschadigd door de vallende reuzen. Volgens Van der Horst kwamen er in totaal 1500 meldingen binnen over de storm en de aangerichte schade. Alles opruimen gaat nog ongeveer twee weken duren. "Dank aan iedereen die keihard aan het werk is in de stad om alles weer op te ruimen." Ook op de ring Noord lag flink wat groen op de weg en kwamen de bomen zelfs over de geluidsschermen. Tijdens storm Eunice vorig jaar gingen op dat stuk de geluidsschermen kapot, volgens Rijkswaterstaat hebben de schermen het nu wel overleefd. Ook het nieuw aangelegde 'stille asfalt' kwam er ongedeerd vanaf.

Bomen op de A10 Noord tijdens storm Poly - AT5-tiplijn 06 511 909 38

Miljoenen aan schade Waar de ring ongedeerd uit de strijd kwam, kwamen vele auto's dat niet. Volgens een schatting van het Verbond van Verzekeraars komt de verzekerde schade aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen door de storm uit op 50 tot 100 miljoen euro. De schatting is wel landelijk, aangezien de claims nog niet allemaal binnen zijn. Een schatting van het bedrag voor de schade in de stad laat nog even op zich wachten. Het precieze bedrag gaat nog veel langer duren. "Dat moeten we zorgvuldig uitzoeken", aldus een woordvoerder. Wat ook veel schade op liep gisteren zijn de bovenleidingen voor de trams. Op de Overtoom raakte zo'n kleine 300 meter aan leiding beschadigd door een omvallende boom. Ook op de Hoofdweg, de Bilderdijkstraat, Sarphatistraat en het Leidseplein raakten tientallen meters beschadigd. Volgens de brandweer waren er ongeveer vijftien incidenten voor het GVB. Werknemers van de vervoerder hebben in de nacht alles weten te repareren, zodat vanochtend de dienstregeling weer als vanouds kon opstarten. Reanimatie niet gebeurd De politie laat weten dat er twee gewonden zijn gevallen gisteren. Op de Scheldestraat in de Rivierenbuurt kreeg een vrouw een boom op het dak van de auto waarin zij reed. De vrouw kon vervolgens zelf uit de auto komen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met de vrouw gaat is onduidelijk, aangezien het niet om een ongeval gaat kan de politie er geen uitspraken over doen.

Boom op een auto in de Beethovenstraat - AT5-tiplijn 06 511 909 38

De politie meldde gisteren ook dat er iemand op de Hoofdweg moest worden gereanimeerd, maar komt daar vandaag op terug. Agenten ter plaatse maakte het later duidelijk dat het slachtoffer mogelijk gestruikeld was over de kapotte bovenleiding, in plaats van er door geraakt te zijn. Het slachtoffer ging wel richting het ziekenhuis voor controle. Op de Beethovenstraat in Zuid kwam een bestuurder nog met de schrik vrij. Een boom viel op de auto en de vrouw raakte daardoor bekneld. De brandweer wist de vrouw even later te bevrijden en ze kwam zonder kleerscheuren uit het voertuig vandaan.