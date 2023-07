Storm Poly verwoest boot van Frans en Elisabeth: "Enorme dreun, toen ik lag te slapen"

De gepensioneerde Frans en Elisabeth waren pas op de tweede dag van hun vaarvakantie, toen gisterochtend tijdens de storm een boom van zeker tienduizend kilo op hun boot stortte in Jachthaven Spaarneborgh. "Ik lag in bed, hoorde een knal en ineens stroomt die hele boot vol met water", vertelt Elisabeth. "Ik dacht: 'dit is goed fout'."

Het Rotterdamse stel, de eigenaren van boot 'Zeezout', is twee dagen geleden vertrokken voor hun vaarvakantie. Toen zij hoorden dat er storm op komst was, besloten zij om te overnachten bij Jachthaven Spaarneborgh in Heemstede. "We dachten eerst: zullen we Haarlem nog ingaan? Maar ik dacht: het is al laat, we leggen hier aan", vertelt Frans. "Toen we hier aankwamen zag het er redelijk betrouwbaar uit voor de nacht. Dus toen hebben we de boot goed vastgelegd en zijn we gaan slapen."

Jachthaven Spaarneborgh is omringd met grote flatgebouwen, het leek dus een veilig plek tegen harde windstoten. "De volgende ochtend, rond half negen, had ik net de lijntjes goed nagekeken", herinnert Frans zich nog. "Daarna stap ik weer aan boord en op dat moment hoor ik een enorme knal en ligt er een hele dikke boom net voor de kajuit over onze boot heen. Dus ik liep naar mijn vrouw toe en zei: aankleden en van boord."