Politieagent die informatie lekte over Lil Kleine krijgt één dag cel

De oud-agent die informatie lekte over Lil Kleine naar een juicekanaal heeft een gevangenisstraf gekregen van 1 dag en 150 uur taakstraf, waarvan 50 voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. De 22-jarige man vertelde aan een juicekanaal hoe de rapper zich voelde toen hij vastzat en brak daarmee de geheimhoudingsplicht. De man is ook veroordeeld voor twee zedenfeiten.

Het Openbaar Ministerie eiste een paar weken geleden nog een straf van vier maanden tegen de inmiddels oneervol ontslagen agent. Toen Lil Kleine vorig jaar februari werd opgepakt, op verdenking van het mishandelen van zijn vriendin, kwamen er beelden naar buiten van een Snapchat-gesprek waarin een agent onthulde hoe de rapper zich in zijn cel voelde. De 22-jarige agent bekende, nadat hij er achter was gekomen dat de screenshots online werden verspreidden, dat hij het lek was. Hij wilde indruk maken op een meisje.

De oud-agent is ook door de rechtbank veroordeeld van het proberen te verkrijgen van naaktfoto's van een 12-jarig meisje en het sturen van dickpics naar haar. Toen agenten door het Snapchat-account van de man gingen, om de berichten over de rapper te vinden, troffen zij het gesprek uit 2020 aan met een meisje dat toen 12 jaar oud was. De man werkte toen al als politieagent.

De advocaat van de oud-agent laat weten dat zij de gevangenisstraf als symbolisch zien en overwegen om in hoger beroep te gaan.