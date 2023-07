Het Open Tuinen Podium 2023 brengt muziek en verbondenheid in Uitgeest

Achttien bewoners hebben vandaag hun tuinen opengesteld voor lokale artiesten, die daar hun optredens verzorgen. De deelnemers die hun tuin beschikbaar hebben gesteld, benadrukken de ontspannen sfeer die ontstaat wanneer buurtbewoners samenkomen, genietend rond statafels met diverse hapjes.

Het Open Tuinen Podium 2023 is een initiatief van De Zwaan Cultureel, met Thom van Son en Hans Schoone als drijvende krachten achter het evenement. Schoone raakte geïnspireerd door het Jutterspad, een vergelijkbaar concept in Wijk aan Zee, en had de wens om iets soortgelijks in Uitgeest te organiseren.

Muziek en gezelligheid

Na zijn pensioen kreeg hij eindelijk de mogelijkheid om deze droom werkelijkheid te maken. "Ik ken veel artiesten in mijn eigen netwerk als muzikant, dus ik heb hen gevraagd om op te treden. Daarnaast plaatste ik een oproep in het plaatselijke krantje van Uitgeest."

Hij nam ook contact op met de initiatiefnemers in Wijk aan Zee om tips te verzamelen en benaderde de gemeente, die het initiatief met veel enthousiasme omarmde.

De eerste editie vond vorig jaar plaats en was volgens Hans een groot succes, waardoor ze besloten om het dit jaar opnieuw te organiseren. Veel artiesten meldden zich aan en buurtbewoners stellen massaal hun tuinen beschikbaar. "We houden allemaal van muziek en de gezelligheid van zo'n evenement. Het is ook wat kleinschaliger en intiemer", aldus Anouk van Duin, die haar tuin voor het tweede jaar op rij openstelt.