Heemskerkse buurt al jaren geterroriseerd door jongeren: wanhoop nabij

De wijk Zuidbroek en Oosterwijk is een naoorlogse wijk op de grens van van Heemskerk en Beverwijk, met veel portiekflats en sociale huur. Het winkelcentrum Europaplein ligt in het hart van de wijk. Het wordt op dit moment verbouwd om de buurt een upgrade te geven.

Dat een groep jongeren de wijken terroriseert is bekend bij de gemeente en instanties. Het raakt raadslid Anita Perré-Meijer diep. "Dat mensen echt bang zijn, dat vind ik te gek voor woorden." Helaas heeft haar verzoek pleidooi om strengere maatregelen in het gebied niet geholpen, blijkt uit de reactie die het college deze week naar buiten bracht. Dit tot grote frustratie van de omwonenden.

Ongehoord

Een van hen is Jolanda. Ze voelt zich niet gehoord en heeft direct na de reactie van het college een brief geschreven. "Ze gooien dingen naar binnen, steken containers in brand, dealen drugs of scheuren met hun scooters hard voorbij. Het speelt al meer dan zes jaar en gaat door tot 's nachts. Elke dag staan we weer te shaken. Ik durf mijn kleinkinderen niet eens naar buiten te laten." De mensen die we spreken willen uit angst alleen met hun voornaam genoemd worden.

Volgens Jolanda heeft het optreden van de politie weinig effect. "Zodra ze de agenten zien aankomen, rennen ze weg en een kwartier later zijn ze er weer. Het is niet alleen de Nouwelandflat die er last van heeft, maar iedereen rond het Europaplein. We hebben serieus overwogen om zelf iets te ondernemen, maar dat wordt afgeraden omdat je niet weet wat ze bij zich hebben."