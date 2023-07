Opbouw eerste Stadsfestival in Hilversum is begonnen

Zaterdag begint het eerste Stadsfestival in Hilversum. Het marktplein in het dorp wordt omgetoverd in een festivalterrein met alles wat daar bij hoort. De line-up met artiesten is gelijk al overweldigend. Nederlandse topartiesten als Racoon, Jett Rebel, Van Velzen en Snelle komen optreden. Het festival is een initiatief van de Hilversumse muzikant Jochem Winterwerp, bekend van Only Seven Left, The Voice of Holland, Daredevils en de Winterbrothers.