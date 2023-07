Voorstel Tweede Kamerlid: één miljard minder voor reserves Lelylijn

De voorbereidingskosten voor de Lelylijn kunnen wel met een miljard minder. Dat vindt Tweede Kamerlid Chris Stoffer van de SGP. Omdat de spoorlijn er voorlopig toch nog niet ligt zou er van de drie miljard wel één miljard naar de aanpak van het verkeersknelpunt Hoevelaken kunnen. Dat voorstel deed Stoffer woensdag in de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, schrijft Omrop Fryslân .

Stoffer brengt zijn voorstel vandaag in stemming op de allerlaatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces.

