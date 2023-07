Nieuw asfalt voor verkeersader bij stadion AZ: dit ga je er van merken

Het asfalt is in 2013 voor het laatst vernieuwd en is volgens de provincie na tien jaar aan vervanging toe. Dat gebeurt tussen 10 en 21 juni op beide wegdelen.

Het asfalteringswerk wordt in de avonduren en nacht uitgevoerd. Dit betekent dat er op die tijden in de eerste week in de richting van de snelweg A9 omgereden moet worden. Een week later geldt dat voor verkeer richting Heerhugowaard.

Omrijden kan via de Diamantweg en Smaragdweg richting het Kooimeerplein en omgekeerd. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Overdag is de weg wel bruikbaar, maar geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u. Bedrijven op de Boekelermeer en langs de Bestevaerstraat en Koelmalaan blijven bereikbaar.