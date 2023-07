Aanbod daalt, prijs stijgt: huren vrije sector in een jaar tijd ruim zeven procent hoger

De huurprijzen voor woningen in de vrije sector in de stad zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen. In vergelijking tot vorig jaar zijn de prijzen met 7,5 procent hoger. Voornaamste oorzaak is het gedaalde aanbod in de stad. In Amsterdam betaal je gemiddeld in de vrije sector 26,55 euro per vierkante meter, dat is ongeveer vijfenhalve euro meer dan in de tweede duurste grote stad (Utrecht).

Dat blijkt uit cijfers van het woningplatform Pararius. Stadsdeel West is nu het stadsdeel met de hoogste huurprijs per vierkante meter. In het tweede kwartaal van dit jaar betaalde je 29,09 euro voor je vierkante meter, dat is een stijging van 8,8 procent. Ook de huurprijzen in het centrum gaan richting de 30 euro. Daar was een vierkante meter nu goed voor 29,06 euro, ook een stijging van 6.9 procent.

Na stadsdeel West en Centrum komen Zuid (27,93 euro), Noord (24,98 euro), Oost (23,96 euro), Nieuw-West (22,28 euro) en Zuidoost (20,68 euro). Vorig jaar stegen de huurprijzen ook in de vrije sector, toen was dat met 3,8 procent.

Geen verrassing

Dat de huurprijzen zo flink zijn gestegen komt omdat het aanbod van huurwoning het afgelopen jaar stevig is afgenomen. Uit een enquête onder Amsterdamse verhuurders bleek dat meer dan de helft van de 767 ondervraagden van plan was om huizen van de hand te doen. Volgens Pararius werden er in de vijf grote steden in het tweede kwartaal van dit jaar 27 procent minder woning aangeboden dan een jaar eerder.