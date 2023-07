Veelbesproken Hilversums tankstation gaat er komen: "Geen instrumenten om komst te voorkomen"

Het ziet ernaar uit dat het tankstation op de hoek van de Bodemanstraat en de Loosdrechtsweg er echt gaat komen. Zo valt te lezen in de beantwoording van het college van de artikel 41-vragen het CDA. Een groep omwonenden is fel tegen de komst en heeft op meerdere manieren geprobeerd het tankstation tegen te houden, maar alle inspanning lijkt niet te mogen baten.

Dus wil het CDA graag van het college weten of dit bestemmingsplan gewijzigd kan worden en wat hier de consequenties van zijn. En ja, dat is inderdaad mogelijk. De gemeenteraad kan het college om een herziening vragen met zogenoemde kaders die dan opgesteld moeten worden, maar dit is een lange, juridische procedure. Verantwoordelijk wethouder Karin Walters liet tijdens een eerdere commissievergadering al weten dat dit in haar ogen niet handig is.

Maar in dit geval is de komst van het tankstation volgens de gemeentelijke regels (bestemmingsplan). Een wijkregisseur moet contact houden met de omwonenden, zo laat het college weten. Mochten er meldingen zijn rond de leefbaarheid dan voert het team Toezicht een gesprek met TinQ. Omwonenden zelf hebben al contact proberen te zoeken met TinQ, maar dat verloopt moeizaam.

Coalitiepartij het CDA stelde half mei vragen nadat duidelijk werd dat een groep omwonenden de komst van het tankstation bij hen in de wijk niet kon waarderen. Zo vrezen bewoners dat de benzinepomp extra automobilisten hun wijk in trekken en dat is dan bovenop de bezoekers van de blauwe supermarkt die naast het tankstation staat "Hoe past het opnieuw openen van een pompstation in een visie op leefbare woonwijken?", vroegen de christendemocraten dan ook namens de bewoners.

"De gemeente heeft geen instrumenten in handen om de komst van het pompstation te voorkomen", zo meldt het college. Daarmee lijkt de komst van het tankstation van TinQ in de wijk het Rode Dorp in Hilversum onomkeerbaar.

Ook een zogenoemd voorbereidingsbesluit - waarmee omgevingsvergunningen die wel passen binnen het bestemmingsplan toch niet mogen worden verleend - is volgens het college een onbruikbaar instrument. "In het geval van dit TinQ-station is geen sprake van bouw- of sloopwerkzaamheden. Een voorbereidingsbesluit gaat een heropening niet tegenhouden", is het duidelijke antwoord.

TinQ about the Future

De komst van het tankstation in het Rode Dorp stuitte op veel verzet. Een groep bewoners verenigde zich onder de naam 'TinQ about the Future' en deed er alles aan om de komst van het station te voorkomen. Zo hebben ze een petitie ingediend die 386 keer is ondertekend, spraken ze in bij de commissie Ruimtelijke Ordening en hadden ze een gesprek met wethouder Walters.

De omwonenden vrezen namelijk onder meer voor meer geluidsoverlast en problemen met de verkeersveiligheid. Ook was er verbazing over het feit dat dit het elfde tankstation gaat worden in een straal van twee kilometer.

In de tussentijd kon TinQ hun tankstation alvast klaarmaken. De winkel en het prijzenbord voor de brandstof staan klaar, maar het station is nog niet in gebruik. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Tot die tijd staat het station in de spreekwoordelijke startblokken.