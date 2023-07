Forse verhoging van nieuwe waterschapsbelasting: stijging van 35 procent

Het kan even schrikken worden volgend jaar als de Amsterdammers de brief voor het betalen van de waterschapsbelasting op de mat krijgen. Het Waterschap wil namelijk de kosten verhogen met 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Het is het gevolg van grote financiële tekorten die zich de afgelopen jaren hebben opgestapeld door aanhoudende problemen.

Huishoudens in een huurhuis met twee of meer bewoners stijgen komend jaar van 323 euro naar ongeveer 440 euro. Voor gezin van vier met een koophuis stijgt de prijs nu boven de 500 euro. Wie alleen in een huurhuis woont betaalde vorig jaar zo'n 200 euro, dat gaat nu bijna 270 euro worden.

Problemen bij Waternet

Voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – verantwoordelijk voor de dijken en waterkwaliteit van de stad en de omgeving – is de waterschapsbelasting de enige inkomstenbron. Alleen kampt Waternet, die de belastingen van de Amsterdammer moet innen, al jaren met aanhoudende ict-problemen. Begin dit jaar moest er nog 237 miljoen euro worden geïnd. Ook werd er vorig jaar meerdere keren geblunderd met datzelfde innen, bij ruim 25.000 Amsterdammers werd er in augustus bijvoorbeeld te veel geld afgeschreven door Waternet. In februari stapte de algemeen directeur van Waternet, Annelore Roelofs, uiteindelijk op vanwege de aanhoudende problemen.

Door de problemen noemt het Waterschap de verhoging nu onvermijdelijk. "We begrijpen dat dit slecht nieuws is voor alle inwoners en bedrijven in ons gebied", reageert Simon Deurloo namens het dagelijks bestuur van het Waterschap. "Het eerlijke verhaal is dat de tarieven tot nu toe te laag waren en dat er daardoor te krap begroot is. De reserves zijn bijna uitgeput. De verhoging is noodzakelijk om hier veilig te kunnen blijven wonen, met voldoende water en genoeg schoon water."

Vanavond bespreekt het algemeen bestuur de genoodzaakte prijsverhoging. Dit najaar wordt een besluit genomen over de nieuwe tarieven en dan wordt het duidelijk of de prijzen echt zo schrikbarend worden verhoogd.