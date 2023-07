GVB: alle tram-, bus- en metrolijnen vanochtend weer opgestart volgens dienstregeling

Alleen tramlijn 1, die pendelt tussen station Muiderpoort en Osdorp, rijdt op het moment met een omleiding vanwege stormschade bij het Leidsebosje. De tram rijdt daardoor via de Van Baerlestraat en de Ceintuurbaan en stopt niet bij het Leidseplein en het Rijksmuseum.

Lijn 19 rijdt op het moment ingekort, maar dat komt niet door stormschade. Tijdens het terugslepen van de tram die gisteren werd aangereden op de Piet Heinkade raakte een stuk staal vast in de rails bij de remise in Diemen. De lijn rijdt daardoor de laatste haltes in Diemen niet.

Veel stormschade

Het was voor het GVB flink aanpoten in de nacht om alle lijnen vanochtend weer te kunnen laten rijden. Op meerdere plekken in de stad - bijvoorbeeld op de Overtoom, de Sarphatistraat en de Hoofdweg - werden de bovenleidingen geraakt door omgevallen bomen. Enkele honderden meters aan bovenleiding moesten worden gerepareerd in de avond en de nacht.

Vanwege de kapotte bovenleidingen stonden de trams gisterochtend vanaf 09.30 uur stil in de stad. Deze moesten in de avond en de nacht worden teruggesleept richting de remises. Volgens het GVB stonden er rond 19.00 uur nog zo'n 65 tram stil.