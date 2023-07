Weersvoorspelling: Lichte regenval in de ochtend en overwegend bewolkt in de middag voor IJmuiden.

Goedemorgen Beverwijk, hier volgt het weerbericht voor vandaag. In de vroege ochtenduren kunt u een zeer lichte bewolking verwachten met een constante temperatuur van 13 graden tot aan zes uur in de ochtend. De bewolking neemt iets toe na zes uur en we zien ook een kleine temperatuurstijging naar 14 graden. Tegen zeven uur begint er lichte regen te vallen, met een hoeveelheid van ongeveer 0.13mm en de temperatuur stijgt verder naar 15 graden. De regen houdt aan tot acht uur waarin we nog steeds te maken hebben met een minimale hoeveelheid neerslag (0.14mm) maar wel vergezeld door een beetje warmte want de temperatuur klimt op naar 16 graden. Vanaf negen uur is het dan geheel bewolkt en bereikt de temperatuur haar hoogtepunt voor vandaag met 17 graden. Deze condities blijven vrijwel gelijk tot twee uur in de middag. Vanaf twee uur breekt het wolkendek iets open en krijgen we half bewolkte omstandigheden die aanhouden tot negentien uur, de temperatuur blijft stabiel op 17 graden gedurende deze periode. Na negentien uur wordt het lichter bewolkt en daalt de temperatuur geleidelijk naar 16 graden. Vanaf twintiguur gaat dit over in half bewolkte omstandigheden met temperaturen rondom de 15 graden die aanhouden voor rest van avond. Dat was het weerbericht voor vandaag, Beverwijk! Vergeet niet uw paraplu mee te nemen tijdens uw ochtendactiviteiten!