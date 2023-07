Vanaf 2025 alleen nog elektrische boten van buiten het centrum in Amsterdam: "Meer tijd nodig"

Sinds 2022 moet al het vaarverkeer dat van buiten het centrum komt verplicht een doorvaarvignet hebben. Met behulp van dat vignet registreert de gemeente de drukte op het water. Vanaf 2025 mogen die boten alleen nog de grachten op als ze elektrisch zijn. Boten die een ligplek in het centrum hebben hoeven pas vijf jaar later elektrisch te zijn. Watersportbelangenvereniging HISWA vindt dat oneerlijk en te vroeg: "De infrastructuur nog niet op orde".

Ook Tsjip Boersma valt daardoor buiten de boot. Vanwege de veiligheid verkoos Boersma een ligplek in een jachthaven op IJburg boven een plek langs de kant in de Amsterdamse wateren: "Dit is toch een boot waar iedereen zo op kan stappen." Met het mooie weer vaart hij regelmatig 's avonds nog over de grachten, maar als hij binnen twee jaar geen elektrisch motor aanschaft, is dat straks niet meer mogelijk: "Dat is op zich niet zo moeilijk, maar dan moeten er wel laadpalen zijn", vertelt hij.

Té vroeg

Ook de watersportbelangenvereniging HISWA-RECRON is het niet eens met de plannen van de gemeente. Allereerst omdat de organisatie het onderscheid tussen Amsterdamse booteigenaren oneerlijk vindt. Volgens de organisatie gaat het om bijna 4800 booteigenaren met een doorvaarvignet, die niet meer op de grachten kunnen varen. Daarnaast vindt de organisatie, net als Boersma, dat de stad in 2025 nog niet klaar is voor elektrisch varen: "De gemeente heeft jaren geleden gezegd dat we in 2025 emissieloos moeten varen, maar daar is nooit een plan voor gemaakt. Mensen moeten meer tijd krijgen. Dat geldt ook voor havens", aldus Gerdina Krijger van HISWA-RECRON.

De gemeente laat weten dat booteigenaren zoals Boersma alsnog een abonnements-BHG-vignet kunnen kopen om ook onder de uitzonderingsregel te kunnen vallen. Krijger is niet tevreden met die reactie: "We hebben uitgerekend dat het dan voor een boot van zeven meter bijna 500 euro kost extra. Wat ons betreft kunnen booteigenaren dat beter gebruiken om de elektrische stap te zetten, dan de gemeente te spekken", vertelt ze.

Of de nieuwe regels voor booteigenaren met een doorvaarvignet ook echt vanaf 2025 van kracht zullen zijn zal vandaag duidelijk worden. Het onderwerp wordt behandeld tijdens de commissievergadering.