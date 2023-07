Slordige Tallon Griekspoor snel klaar op Wimbledon, debuut Gijs Brouwer weer uitgesteld

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde op Wimbledon uitgeschakeld. De tennisser uit Nieuw-Vennep verloor in drie sets van de Hongaar Márton Fucsovics: 4-6, 2-6, 4-6.

De partij van Griekspoor werd gisteren bij een stand van 6-3, 3-1 in het voordeel van Fucsovics gestaakt vanwege het slechte weer. Meerdere malen werd het restant uitgesteld, maar aan het begin van de avond kon de partij alsnog worden hervat. Griekspoor, die onlangs het toernooi in Rosmalen won en als 28e geplaatst was, kon de wedstrijd niet meer omkeren en ging zodoende in drie sets onderuit.

Brouwer

Het slechte weer in Londen gooit alsmaar roet in het eten voor Gijs Brouwer. De tennisser uit Venhuizen debuteert op het hoofdtoernooi van een grand slam, maar ziet zijn partij steeds uitgesteld worden. Brouwer zou aanvankelijk op dinsdag spelen tegen Alexander Zverev, maar de wedstrijd is verplaatst naar morgen. Ook Botic van de Zandschulp zal morgen spelen.

