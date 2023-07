Michiel Pijl voorgedragen als nieuwe burgemeester van Medemblik

De 44-jarige is sinds 2016 burgemeester van de gemeente Drechterland. Hij laat weten vereerd te zijn met de voordracht: “Ik dank de gemeenteraad voor het vertrouwen. Medemblik is een geweldige gemeente en ik verheug me erop om aan de slag te gaan, samen met de inwoners, de raad, het college en de ambtenaren. Ik hoop een zichtbare burgemeester te worden voor de inwoners van alle 17 kernen.”

De voordracht moet nog langs de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Verwacht wordt dat hij 26 september zijn functie als burgemeester zal innemen.

Tot die tijd blijft Dennis Straat waarnemend burgemeester. Oud-burgemeester Frank Streng heeft inmiddels afscheid genomen, hij was 12 jaar lang burgervader.