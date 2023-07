Slang aangetroffen in speeltuintje Amstelveense woonwijk: 'Ontsnapt of gedumpt'

In een speeltuintje aan de Amstelveense Van Heuven Goedhartlaan is dinsdagmiddag een slang aangetroffen. Waar het reptiel vandaan komt, is niet bekend. "Hij had net gegeten, vermoedelijk een wilde muis", vertelt Rob Dumont van de Reptielenopvang in Zwanenburg.

De slang is ongeveer een meter lang en werd aangetroffen bij een speeltoestel. Agenten die poolshoogte kwamen nemen, besloten de dierenambulance in te schakelen. In de tussentijd plaatsten ze een verkeerstegel over de slang, om te voorkomen dat hij zou ontsnappen.

Niet giftig

De Dierenambulance Ronde Veenen-Amstelland heeft de slang op haar beurt afgeleverd bij de Reptielenopvang in Zwanenburg, waar het dier goed wordt verzorgd. Het gaat om een rattenslang, laat beheerder Dumont weten. Die zijn niet giftig of gevaarlijk, maar komen in Nederland niet in het wild voor.

"Het diertje is vermoedelijk al lang geleden ontsnapt of gedumpt, want hij had wat oudere verwondingen die bijna geheeld zijn", besluit Dumont.