Kunstenaar Jan Sierhuis op 94-jarige leeftijd overleden

Kunstenaar Jan Sierhuis is overleden. De man, die werd beschouwd als één van onze belangrijkste moderne schilders, is 94 jaar oud geworden.

In 2018 was hij te gast in het NH-programma 'Iconen'. Daar vertelt hij dat de grote crisis van 1929 hem nog vers in het geheugen staat. In die tijd verliet hij zijn ouderlijk huis en ging op eigen benen staan. Hij schilderde de binnenstad van Amsterdam en verkocht zijn werk ter plekke.

"Het was altijd raak als ik daar stond. Mensen vroegen: 'Is dat te koop kunstenaar?' Dan vroeg ik daar vijftig piek voor, of honderd. Ik verkocht het ene schilderijtje na het andere", zegt Sierhuis tegen NH Iconen.

