Simone (49) vertrekt met auto en is spoorloos verdwenen: "Maken ons ernstige zorgen"

Er is een grote zoektocht gestart naar Simone Heemskerk-Buijs uit Berkhout. De vrouw vertrok gisterochtend vroeg met haar auto en is sindsdien spoorloos. "Ze zat niet goed in haar vel, we maken ons ernstig zorgen om haar", aldus haar zwager.

Politie Noord-Holland

Fred Heemskerk zit in de auto als we hem spreken. "Ik rij rond in de hoop dat ik haar tegenkom." Simone (49) rijdt namelijk in een opvallende oranje-bruine BMW met kenteken RG-434-T (zie de foto hieronder). "Er zijn heel veel vrienden naar haar op zoek, maar helaas nog zonder succes." Depressief Naar de exacte reden van haar vertrek kan de familie alleen maar gissen. "Maar ze was de laatste tijd wel depressief." Wat bekend is, is dat ze om dinsdagmorgen om 5.00 uur met de auto vertrok in de omgeving van het Westeinde in Berkhout. Het lukt niet om contact met haar te krijgen. "Haar telefoon heeft ze laten thuis liggen, net als haar portemonnee. Ze heeft hooguit wat cash mee", vertelt zwager Fred. Tekst gaat verder onder de foto.

De oranje BMW met kenteken RG-434-T waarmee de vrouw is weggegaan - Aangeleverd

Simone bezoekt graag het strand. "Daar hebben wij en de politie overal gekeken. Waarschijnlijk is ze nog wel in Noord-Holland." Dat baseert hij op de verkeerscamerabeelden. Nergens is namelijk te zien dat ze ergens de provincie uit is gereden. "Maar ja, dat maakt het evengoed nog een heel groot gebied om te zoeken. We hopen dat ze snel wordt gevonden, we maken ons ernstig zorgen." Signalement Simone heeft een witte huidskleur. Ze is 1.67 meter lang, heeft lang blond haar en een normaal postuur. Ze droeg een donkere spijkerbroek, bruine instapschoenen en grijs shirt en een groene korte jas. Mensen die de vrouw zien kunnen contact opnemen met 112.

