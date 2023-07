'Terrormeeuw' maakt kruising Spaklerweg onveilig: "Dit beest is gewoon over-agressief!"

Meeuwen zijn tijdens het broedseizoen vaker agressief naar mensen toe, ze verdedigen dan hun nest. Op het dak van de Bo-rent zit ook een nest, alleen krijgen voorbijgangers nu te maken met een over-agressieve meeuw.

"Ik werk hier en het is niet te doen, dit beest is over-agressief; ik denk wel drie keer op een dag!", vertelt een man aan AT5. "En dan rij je met de bus, soms zit je er dan nog in en dan is het net nog veilig, maar als je uitstapt dan krijg je 'm hoor. Dan valt 'ie je echt op je kop aan."

Van Dijk vertelt dat de meeuw van de week nog een hardloper aanviel. "Mensen rennen af en toe", lacht hij. "Ik denk wel dat die een spanwijdte heeft van zeker één meter, maar het gaat meer om die snavel waar een grote punt op zit, daar verwondt hij mensen mee."