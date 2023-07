Met een nieuwe tent en wat extra werk gaat de laatste kermisdag toch gewoon door

Vanochtend hingen de burgemeester en de omgevingsdienst met zorgen bij Niek Groen aan de lijn, één van de organisatoren van de horecakermis in Uitgeest. Kon de laatste van de vijf feestdagen wel veilig gevierd worden? Niek, nadat hij vanmiddag een grote plas water van de weg in een put heeft geveegd is optimistisch: "De grote tent voor het gemeentehuis heeft wel een optater gehad. Er was wat herstel nodig, maar nu lijkt het er op of het door kan gaan."

De kleinere partytent, waaronder organisator Niek te zien is in de video, lag vanochtend omver. "We hebben toen meteen gebeld met de verhuurder, en die heeft meteen een nieuwe gebracht en opgebouwd", zegt hij.

Toen code rood vanochtend afgekondigd werd, waren er wel wat zorgen in het dorp, over of het feest wel door kon gaan. Een voorbijganger maakte een video toen De Middelweg er zo bij lag na windstoten van storm Poly: