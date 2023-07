Goed nieuws: snelwegen weer open, treinverkeer deels hervat

Wel liet ProRail rond 17.30 uur weten dat er mondjesmaat weer treinen rijden tussen Alkmaar en Den Helder en Alkmaar en Hoorn. Ook de dienstregeling tussen Zandvoort en Haarlem is weer gedeeltelijk hervat.

Een groot deel van het treinverkeer in Noord-Holland ligt nog steeds plat. Er rijden bijvoorbeeld nog geen treinen van en naar Amsterdam.

Stukken van de A7, A9 en A10 waren de hele dag dicht door omgewaaide bomen op de weg, maar die zijn weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat. Wel staat er behoorlijk wat file op de A10 rond Amsterdam: in totaal 20 kilometer.

Alleen de Velsertunnel bij de A22 is nog dicht. Dat zorgt voor een halfuur vertraging.

Noord-Holland likt zijn wonden: 'Er was echt crisis'

