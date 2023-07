Drie straatroven in korte tijd in Hoorn, politiek zoekt getuigen

De afgelopen maand stond Hoorn in het teken van grimmige straatroven. Maar liefst drie tieners werden in korte tijd met geweld of onder bedreiging van hun persoonlijke bezittingen beroofd. De politie houdt er rekening mee dat ze zomaar eens gepleegd zouden kunnen zijn door dezelfde dader(s), en zoekt naar getuigen.

Op zondag 11 juni vindt de eerste straatroof plaats, als een 14-jarige jongen uit Zwaag rond 17.00 uur samen met een vriend op de Grutto fietst. Plotseling snijdt een scooter, met daarop twee jongens, hen de pas af. Onder bedreiging moet hij zijn persoonlijke bezittingen afgeven. Daarna rijden de verdachten weg richting de Messing.

Zestien dagen later is het opnieuw raak in de omgeving van de Tuibrug en Dukaat, als een 15-jarige jongen rond 20.15 uur wordt beroofd. De donderdag daarop wordt een pizzabezorger (16) uit Hoorn op de Ekster rond 18.50 uur tot stilstand gebracht door een groep jongens. Naast dat hij wordt beroofd van zijn pizza's, wordt hij gedwongen om geld over te maken.

De politie wil graag in contact komen met mensen die iets weten van deze straatroven. Zij worden verzocht zich te melden.