Van storm naar hitte: na Poly staat tropisch weekend voor de deur

Na de verwoestende zomerstorm Poly keert de rust terug in Noord-Holland en schijnt vandaag het zonnetje. Dit weekend wordt het zelfs weer even tropisch warm.

"We staan er vandaag goed voor in vergelijking met het geweld van gisteren", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. "Op dit moment schijnt de zon in de meeste plaatsen. Er gaan wel weer wat stapelwolken ontstaan in de loop van de ochtend en vanmiddag misschien een enkel buitje, maar daar blijft het bij."

Het wordt vandaag maximaal 19 tot 20 graden. "En de wind is niet meer dan zwak tot matig. Een peulenschil vergelijken bij gisteren", zegt de weerman. Het lijkt wel stilte na de storm.

Steeds warmer

Gisteren vlogen de takken nog door de lucht door storm Poly en dit weekend is het weer volop zomer. "Morgen is het een bak zon", voorspelt Visser. "En temperaturen in de middag van zo'n 27, 28 graden." Wind is er morgen bijna niet. "De wind is zwak en komt uit het zuidoosten."

De zomer komt echt weer even terug met tropische temperaturen. "Zaterdag wordt het 30 graden met flink wat zon", zegt Visser. Maar die temperaturen zijn niet van lange duur. "Zondag wordt het waarschijnlijk wat minder warm en er komt wat meer bewolking." Aan het eind van de dag kan het zelfs even gaan onweren of regenen. "Maar dat is nog niet helemaal zeker."

Na maandag wordt het wisselvallig. "Soms een bui, ook af en toe zon, en middagtemperaturen van 21 tot 22 graden."