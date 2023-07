Rust keert terug na storm Poly: vandaag begint zonnig

"We staan er vandaag goed voor in vergelijking met het geweld van gisteren", zegt Visser op NH Radio. "Er gisteren ook veel neerslag gevallen. Het verschilde wel in de provincie, maar uiteindelijk toch 46 millimeter in Hoofddorp. In Sint Pancras en op andere plaatsen meer dan 20." Vooral in het zuiden van de provincie is veel regen gevallen tijdens de storm.

"Vandaag is dat dus niet aan de orde", gaat Visser verder. "Op dit moment schijnt de zon op de meeste plaatsen. Er gaan wel weer wat stapelwolken ontstaan in de loop van de ochtend en vanmiddag misschien een enkel buitje, maar daar blijft het bij."

Het wordt vandaag maximaal 19 tot 20 graden. "En de wind is niet meer dan zwak tot matig. Een peulenschil vergelijken bij gisteren", zegt de weerman.

Een bak zon

Het weer wordt steeds aangenamer naarmate de week vordert. "Morgen dan is het een bak zon", voorspelt hij. "En temperaturen in de middag van zo'n 27, 28 graden."