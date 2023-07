Broer en zus duiken water in om losgeraakt bootje te redden: "Het ging net goed"

Vanaf haar balkon aan de Borneokade zagen Rosalie, haar vrouw en haar broer, dat het bootje was losgeraakt. "Dit gaat zichzelf niet oplossen, dachten we toen." Rosalie wijst naar het Amsterdam-Rijnkanaal waar de harde wind het bootje naartoe duwde. "We dachten: het zou vervelend zijn als hij daar ligt te dobberen."

Waarna Rosalie en haar broer besloten om het bootje te redden. "De hulpdiensten hadden hun handen ook vol, dus voor ons was de keuze logisch."

Doorzwemmen

Kort nadat Rosalie het water in was gesprongen, had ze het bootje al te pakken. Samen met haar broer sleepte ze het vaartuig vervolgens naar de kant. Dat laatste was nog niet zo makkelijk, vertelt ze achteraf.

De twee moesten aardig doorzwemmen om de kade te kunnen bereiken. "Als je niet hard genoeg deze kant op zwemt, dan drijf je af. Het ging net goed, we hebben net het puntje van de stijger bereikt."

Wie de eigenaar van het bootje is, is trouwens nog onduidelijk, maar vermoedelijk zal diegene blij zijn met de reddingsactie: "Dat hoop ik."