Tankwagen belandt in greppel na botsing met auto op kruispunt in Vijfhuizen

Bij een ongeluk in Vijfhuizen is vanmiddag een tankwagen van de weg geraakt en in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De vrachtwagen kwam vlak voor een muur van een bedrijfsterrein tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Spaarnwouderweg en de Hybrideweg, bevestigt de politie. Daar botste de tankauto rond 16.30 uur op een personenauto. Zowel de chauffeur van de tankwagen als de inzittenden van de personenauto zijn ongedeerd, aldus de woordvoerder.

Geen explosiegevaar

Volgens de politie vervoert de tankauto doorgaans olie, maar was het voertuig op het moment van de botsing leeg: er zijn er dus geen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aan boord en er is geen explosiegevaar. De tankwagen is wel zwaar beschadigd. Het voertuig zal vanavond uit de sloot worden getakeld. De personenauto is total loss.