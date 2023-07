Drugs en vuurwerk gevonden in garageboxen 'waar vooral hobbyisten aan auto's sleutelen'

Autoliefhebbers die een garagebox in een complex aan de Raasdorperweg in Lijnden huren om daar aan hun auto te sleutelen, hebben zonder het te weten gevaar gelopen. Dat bleek vorige week tijdens een inval op het terrein: in enkele boxen werden gevaarlijke zaken aangetroffen, waaronder illegaal vuurwerk en drugs.

Garageboxencomplex Raasdorperweg in Lijnden doorzocht - Google Maps

Het in totaal zestig units tellende complex werd volledig binnenstebuiten gekeerd. Behalve de gemeente Haarlemmermeer waren ook de Omgevingsdienst, de Koninklijke Marechaussee, de Arbeidsinspectie en Liander bij de controle betrokken. In vijf van de zestig boxen stuitten de handhavers op illegale of gestolen spullen. "We vonden illegaal vuurwerk, verdovende middelen en spullen voor een hennepkwekerij", aldus de burgemeester in een persbericht. Lees verder onder de kaart

"En dat in een complex waar vooral hobbyisten aan hun auto sleutelen", gaat ze verder. "Ik moet er niet aan denken dat er brand uit zou breken, terwijl er illegaal vuurwerk in een garagebox ligt, of chemicaliën voor verdovende middelen." De drugs, kwekerij-benodigdheden en het illegale vuurwerk zijn in beslag genomen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Het complex is eigendom van één eigenaar, die de boxen verhuurt aan particulieren, zo laat de gemeente aan NH Nieuws weten. De meeste boxen worden volgens de gemeente verhuurd aan bonafide particulieren die de ruimtes gebruiken om aan hun auto's te sleutelen.

Ben of ken jij een van de sleutelende hobbyisten die in het betreffende complex een garagebox huurde? Dan komen we graag met je in contact: mail naar [email protected] en laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op.

