Hoe komen we thuis? Nog weinig bekend over opening snelwegen en hervatting treinverkeer

Delen van de A7, A9 en A10 zijn nog steeds dicht. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn is de afrit bij Purmerend-Noord dicht, waardoor er file staat op de rest van de weg. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen is de A9 in zuidelijke richting gesloten, vanwege bomen die op de weg zijn gewaaid. Rijkswaterstaat is daar al de hele dag bezig om de weg weer vrij te krijgen.

Ook rond Amsterdam, tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer, is de weg om die reden dicht. Dat zorgt ook op andere plekken rondom de hoofdstad voor file. Wanneer deze wegen weer open gaan is niet bekend. Rijkswaterstaat liet rond half twaalf vanmiddag weten dat het opruimen 'nog uren kan duren'.

Treinverkeer

Ook de NS kan nog geen nieuwe update geven: het treinverkeer in Noord-Holland ligt nog steeds plat. In een bericht rond 14.00 uur lieten de spoorwegen weten dat het treinverkeer vandaag misschien helemaal niet meer opgestart kan worden.

"Omdat de omvang van de schade nog niet duidelijk is, kunnen NS en ProRail nu nog niet inschatten wanneer alle schade hersteld is en of en waar het treinverkeer hervat kan worden", schreven zij in een persbericht. Daarna volgden er geen updates meer over Noord-Holland.

Wel liet een woordvoerder van de NS aan NH weten dat gestrande reizigers mogelijk alternatief vervoer aangeboden krijgen. Wat dat precies inhoudt, kon de woordvoerder nog niet toelichten.