Grootste deel treinverkeer plat, alleen deel A7 nog dicht

Zomerstorm Poly heeft flink huisgehouden in de provincie. Meerdere snelwegen waren afgesloten. Het grootste gedeelte van het treinverkeer ligt nog steeds plat. Op een aantal trajecten komt dat wel langzaam weer op gang. Nu de spits nadert, rijst de vraag hoe forenzen thuis moeten komen.

Alleen een deel van de A7 is nog afgesloten. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn is de afrit bij Purmerend-Noord dicht, waardoor er file staat op de rest van de weg. Ook in de tegenovergestelde richting staat het verkeer stil, bij Avenhorn.

Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen was de A9 in zuidelijke richting gesloten, vanwege bomen die op de weg zijn gewaaid. Rijkswaterstaat meldt op Twitter dat de weg daar weer open is.

De A10 was tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer ook om die reden dicht. Rijkswaterstaat meldt dat de weg daar weer geopend is, maar er staat wel flink wat file rond de hoofdstad.

Treinverkeer

Het grootste deel van het treinverkeer in Noord-Holland ligt nog steeds plat. Wel rijden er mondjesmaat weer treinen tussen Alkmaar en Den Helder en Alkmaar en Hoorn. Ook de dienstregeling tussen Zandvoort en Haarlem is weer gedeeltelijk hervat.

Een woordvoerder van de NS liet aan NH weten dat gestrande reizigers mogelijk alternatief vervoer aangeboden krijgen. Wat dat precies inhoudt, kon de woordvoerder nog niet toelichten.