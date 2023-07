Storm verstoort vakantie: niet naar de camping, maar schuilen in de gymzaal

Onderkomen in gymzaal

Het leek er in eerste instantie op dat het gezin thuis kon blijven, zolang ze aan voorkant van de woning bleven. Maar even later moest de familie net als 23 andere huishoudens toch het huis verlaten vanwege veiligheidsredenen. Het gezin is ondergebracht in een nabijgelegen gymzaal waar ze in ieder geval een warm en droog onderkomen hebben.

Hoelang ze er moeten verblijven, is nog onzeker, vertelt Irma. "We moeten wachten tot we weer naar binnen mogen, dat kan de hele middag duren. Het is niet zeker of we vanavond naar huis kunnen en we weten ook nog niet waar we anders naartoe moeten gaan."