Bomen op woningen, wegblokkades: storm Poly hield huis in de IJmond

Reactie Veiligheidsregio Kennemerland

De woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat tot 13:00 uur in totaal 206 incidenten zijn gemeld. Waarvan 34 in Beverwijk en Heemskerk, 24 in IJmuiden, 3 in Wijk aan Zee, 6 in Velsen-Noord en 3 in Velsen-Zuid. De verwachting is dat deze aantallen verder zullen oplopen.