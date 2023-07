Is het dak van de Drommedaris in Enkhuizen door storm Poly nou weggewaaid of niet?

Verbazing in Enkhuizen over een foto die veelvuldig gedeeld wordt. Storm Poly heeft vandaag veel schade aangericht, maar heeft die ook het dak van de Drom vernield? Niets blijkt minder waar. "Ik ben ongeveer drie minuten bezig geweest met het bewerken van de foto. Daarna is het heel snel gegaan", vertelt de maker tegen WEEFF.

Bij de Drommedaris in Enkhuizen kunnen ze de bewerkte foto wel waarderen. Al de hele dag ontvangen ze telefoontjes met de vraag of het dak echt weggewaaid is. Ook wordt de viral gaande foto, waar op het dak van de oude toegangspoort uit 1540 er af is gewaaid door storm Poly, veel met ze gedeeld. "Maar de Drom staat nog altijd fier overeind", zegt Mike Leegwater van de Drommedaris. Leegwater kan erom lachen. "Het lijkt net echt", vertelt hij. "Maar het is een storm in een glas water. Wij hebben geen seconde getwijfeld dat het dak echt kapot was. Het dak gaat er wel vaker af bij voorstellingen in de Drommedaris, maar niet letterlijk!" Tekst gaat verder.

Hij noemt het rondgaan van de foto een mooie promo voor de Drommedaris. "Ik ga niet over de marketing, maar het is zeker goed voor ons. We waren alleen niet slim genoeg om dit zelf te bedenken." Drie minuten werk Wie de foto wél heeft gemaakt, is Fendi Majoor. Hij werkt bij café 't Ankertje in Enkhuizen, dat tegenover de Drommedaris staat. Vanmorgen besloot hij, toen hij de foto's kreeg doorgestuurd van de schade die Poly aanrichtte, om er zelf een te maken met de schade aan het monument. "Vanuit het kantoor boven de zaak heb ik een foto gemaakt, en deze snel bewerkt", vertelt hij. "Het leek mij een leuke actie, en ben er ook niet langer dan drie minuten mee bezig geweest." Tekst gaat verder onder de foto.

Fendi bewerkte de foto van de Drommedaris - Fendi Majoor

Fendi stuurt het door naar zijn vrienden, die de foto zelf ook gretig verspreiden. "Daarna is het snel gegaan", lacht hij. "Ik zie de foto al de hele dag voorbijkomen, en ook familie stuurt het naar mij terug met de vraag of het dak echt van de Drommedaris is gewaaid." Hij verbaast zich over de populariteit. "We krijgen het terug op WhatsApp, mensen zetten het op Facebook. Ik ben de hele ochtend en middag al aan het lachen, vanwege de foto", vertelt hij. "Mensen geloven ook dat het echt is, en komen naar de Drommedaris toe om zelf foto's te nemen om te bewijzen dat het nep is. Maar als je goed naar de foto kijkt, dan kun je al snel zien dat 'ie bewerkt is."