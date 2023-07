Honden moeten ook zomers op Huizer strandjes terecht kunnen: "Daar worden hondenbezitters blij van"

Tussen oktober en april mogen Huizers rustig en altijd wandelen met hun trouwe viervoeter over de strandjes. Maar dat is niet toegestaan in die andere zes maanden. Dan zijn deze twee locaties taboe. Laten de inwoners dan toch hun hond uit op een van de stranden dan kunnen zij een boete ontvangen.

Nu schrijft een inwoner in een brief aan de politiek om in die zomerse periode toch baasjes en hun honden toe te staan op het strand van de Zomerkade en Harderwijkerzand. Dat hoeft zeker niet de hele dag te zijn, want op warme dagen liggen daar overdag mensen te zonnen en te ontspannen.