Huizen gaat modern wijkcentrum bouwen; buurt is enthousiast over de plannen

Het oude wijkcentrum de Draaikom in Huizen is niet meer in beste staat en was al lang aan vervanging toe. De bouwplannen voor het nieuwe wijkcentrum, dat de Damwand gaat heten, zijn op 20 juni gepresenteerd aan de buurt. Roelof van Dasselaar van Heijmans in Huizen zegt dat de sloop van het oude centrum waarschijnlijk begin november zal plaatsvinden, waarna aansluitend de bouw van de Damwand zal beginnen. Buurtbewoners hebben op de inloopavond enthousiast gereageerd op de voorgenomen bouw.

Energieneutraal

Als alles goed gaat, zal het nieuwe en gasloze wijkcentrum tegen de huidige gymzaal Damwand aan worden gebouwd. Ook de gymzaal zelf wordt aangepakt; na de verbouwing zal het gehele gebouw aardgasvrij en bijna energie neutraal worden opgeleverd.

Van Dasselaar legt uit dat architect Gerjan Eekel en ontwikkelaar Heijmans in principe alle vrijheid hadden om hun plannen te ontwerpen. Wel moesten ze gebaseerd zijn op het 'Programma van Eisen'. Dit is een dik boekwerk wat door de gemeente in samenwerking met de toekomstige huurders is opgesteld en wat de eisen bevat waaraan de bouw moet voldoen. De huurders van het nieuw te bouwen wijkcentrum zijn Versa Welzijn, die ook de huidige huurder van het buurtcentrum is, Jeugd en Gezin die momenteel nog aan de Weideweg zitten en tafeltennisvereniging Bijmaat.

Het Toegankelijkheidspanel in Huizen is ook geraadpleegd voor het Programma van Eisen. Dit panel adviseert de gemeente en organisaties in Huizen over de verbetering van toegankelijkheid, een belangrijk onderwerp voor een wijkcentrum.

Ook een partij die meedacht over het programma was SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen) Huizen, de exploitant van de gymzaal. Deze organisatie werkt samen met andere gemeenten aan het beheer van maatschappelijk vastgoed, het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties en doet aan sportstimulering. De gemeenten Amersfoort en Haarlem zijn eigenaar van SRO.

Zorgwoningen

Vanuit de buurt waren er veel vragen over de nieuwe bestemming van het terrein als het oude wijkcentrum gesloopt is. Het college heeft inmiddels besloten om te kijken of het mogelijk is op die plek zorgwoningen te bouwen. De gemeente vindt dit een passende ontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan.

Twee zorginstanties hebben aangegeven dat zij de huidige zorgwoningen op de Westhove en De Haar graag geconcentreerd zien op één locatie. De huidige zorgwoningen zijn niet meer geschikt voor de doelgroep, omdat er meer zorg nodig is voor de bewoners maar ook omdat de woningen simpelweg te verouderd zijn. Er is dus nieuwbouw nodig en op basis van een kort haalbaarheidsonderzoek lijkt dit mogelijk op de Draaikom.