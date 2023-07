Hotel Bergen aan Zee trekt zich op nippertje terug: toch geen Oekraïners vanwege geld

Hotel Nassau in Bergen aan Zee is om financiële redenen niet meer in beeld als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Kort voordat gisteravond een inloopavond zou starten over de opvang, bleek dat de hoteleigenaar de stekker er uit had getrokken. Er waren inmiddels al 40 belangstellenden aanwezig, die dit nieuws via de burgemeester moesten vernemen.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"De intentieovereenkomst die het college van Bergen wilde sluiten met de eigenaren van Hotel Nassau is van de baan", stelt de gemeente. "Er is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over de vergoeding voor het gebruik van het hotel. Daarmee vervalt deze locatie om in te zetten als tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen." "Gisteravond om 18.10 uur is bekend geworden dat het niet doorgaat", licht een gemeentewoordvoerder toe. "De aanwezigen voor de inloopavond die om 19.15 uur in de raadszaal zou beginnen, hebben dit daar allemaal persoonlijk van de burgemeester te horen gekregen."

Nieuw Nassau De eigenaar bood het hotel voor drie jaar aan aan de gemeente omdat het niet wil vlotten met nieuwbouwplannen voor het verouderde Hotel Nassau. De wens is het pand te slopen en op dezelfde plek in het duin een nieuw, modern hotel bouwen: Nieuw Nassau. Het gaat om een hotelgebouw met daarbij een appartementencomplex. Bezwaarmakers tegen deze - in hun ogen megalomane - plannen, hebben dit met succes bij de rechter bevochten.

De eigenaar van Hotel Nassau laat via zijn woordvoerder aan NH weten niet te reageren op de situatie. "We hebben met de gemeente afgesproken voorlopig even geen informatie te verstrekken in afwachting van nieuwe ontwikkelingen."