NL-Alert in Noord-Holland verwijst naar Twitter, wat als je dat niet hebt?

Inwoners uit Noord-Holland kregen vanmorgen massaal het waarschuwingsbericht van NL-Alert op hun telefoon. Voor meer nieuws over de storm werd er doorverwezen naar Twitter, terwijl het sinds afgelopen weekend niet meer mogelijk is om zonder account berichten te lezen. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland moest daarom halsoverkop een liveblog starten om bewoners alsnog op de hoogte te houden.

Waar het alarmmiddel eigenlijk bedoeld is om iedereen te waarschuwen en informatie te geven, konden nu alleen de Twitter-gebruikers de berichten volgen. Dit kwam Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op veel kritiek te staan.



De Veiligheidsregio laat weten gebruik te maken van Twitter omdat het een groot commercieel platform is. Dit verhoogt de kans dat het stabiel blijft en draaiende wordt gehouden: "Bi j een lokale site zouden er stabiliteitsproblemen kunnen ontstaat omdat je afhankelijk bent van eenzijdige provider. Vandaar dat we voor Twitter hebben gekozen. Ook hebben de meeste nieuwssites een account die daar makkelijk bij kunnen", laat Thijs Nieuwenhuizen, woordvoerder van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten.

Niet op de hoogte

Alleen, is het sinds afgelopen weekend niet meer mogelijk om zonder account berichten te lezen op het platform. De Veiligheidsregio bleek hier nog niet van op de hoogte te zijn: "De policy wijzigingen volgen zich rap op en we waren niet op de hoogte van de laatste veranderingen. We checken dat niet dagelijks", aldus Nieuwenhuizen.

"Het is vervelend om te merken dat je niet iedere burger kunt bereiken. Gelukkig konden we wel snel schakelen met de politie en gemeente. Hierdoor hebben we snel geschakeld en een liveblog gestart, die gelukkig snel werd opgepakt door lokale en regionale media", laat Nieuwenhuizen weten.





De Kamer reageert met onbegrip op het NL-alert. Zo laat Nico Drost, Kamerlid van de ChristenUnie op Twitter weten: "Hoe de digitale overheid uit de bocht kan vliegen". Drost vindt dat iedere inwoner van Nederland in een noodsituatie moet kunnen vertrouwen op goede nieuwsvoorziening wat voor iedereen bereikbaar is.