Ondanks verlies collega-coureur blijft Sen (19) uit Krommenie vol gas racen

Het is dubbel voor de 19-jarige Sen Roodenburg uit Krommenie om dit weekend weer in zijn raceauto in te stappen. Hij wil namelijk dolgraag de eerste plek behalen, maar het overlijden van de één jaar jongere collega-coureur Dilano heeft veel indruk gemaakt. "We zullen altijd aan hem blijven denken", zegt de duidelijk geëmotioneerde Zaankanter.

Sen klaar voor de race op de Red Bull ring - Marc Roodenburg

De 19-jarige Zaankanter weet dat het ongeluk kan gebeuren, maar blijft er wel aan denken. Toch weerhoudt het Sen niet om alsnog hard zijn best te doen om die felbegeerde eerste plek te behalen. Vol gas voor de winst "We willen natuurlijk weer een podiumplek en hoe hoger hoe beter", zegt Sen resoluut. In zijn vorige auto, de Ford Fiesta, heeft hij aal een keer gereden op dit circuit, maar met zijn BMW wordt dit de allereerste wedstrijd. Dit weekend is warm weer voorspeld. Iets wat voor Sen helemaal niks uitmaakt. "Ik moet wel de airco even aanzetten, denk ik", grapt Sen. Met een helm, pak, thermoskleding en brandwerende kleding wordt het namelijk best warm in zijn auto.



NH maakte eerder een reportage over Sen. Hij heeft sponsoren nodig om te kunnen blijven racen. Tekst gaat door onder de video.

Sen (18) wil in zijn nieuwe klasse ook kampioen worden - NH Nieuws

Ondanks het ongeluk gaat de Zaankanter uit Krommenie dus wel vol voor de winst. Toch blijft de 18-jarige Dilano tijdens de race wel in zijn achterhoofd. "Ik wil de familie, vrienden en dierbaren van Dilano nog erg veel sterkte toewensen in deze tijd en we zullen altijd aan hem blijven denken", besluit Sen.