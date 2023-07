Amsterdam wil eerste houten woonwijk van Nederland bouwen aan het Nelson Mandelapark

Het stadsbestuur is van plan om een groene en duurzame buurt met zo'n 725 woningen te bouwen. Aan de rand van het Nelson Mandelapark in Zuidoost komen dan negen woonblokken die bedoeld zijn voor verschillende doelgroepen en soorten huishoudens. Volgens de gemeente wordt het de eerste houten woonwijk van Nederland.

Het is de bedoeling dat er in de woonwijk ook een basisschool komt en dat er ruimte is voor winkels en verschillende culturele en maatschappelijke voorzieningen. De verdeling van de negen woonblokken zal 40 procent huur- en 60 procent koopwoningen zijn. Van de huurhuizen valt 40 procent in de sociale huur.

De gemeenteraad besluit dit najaar of er groen licht gegeven wordt voor de houten woonwijk. Als die er komt, kan er in 2024 begonnen worden met bouwen. Een jaar later kunnen de eerste bewoners er in trekken. Er gaat ook ruimte beschikbaar zijn voor zelfbouwers.

Caribische en Surinaamse invloeden

Volgens de gemeente is de Caribische architectuur en de Bruynzeelwoningen uit Suriname de inspiratiebron voor het uiterlijk van de woonwijk. "Overdekte veranda’s, schaduwrijke galerijen die ook beschermen tegen regen, en houten trappen langs de gevels", schrijft de gemeente.

Wethouder Woningbouw, Reinier van Dantzig, zegt dat de wijk aan de rand van het park in een levendige buurt komt. Ook worden de wandel- en fietsverbindingen verbeterd. De gemeente zegt dat het Bijlmer sportpark levendiger en veiliger wordt door de woonwijk. De komst van de nieuwe buurt zal geen gevolgen hebben voor het Kwaku Summer Festival, dat jaarlijks in het Nelson Mandelapark plaatsvindt.

Het plan ligt vanaf morgen ter inzage op het stadsdeelkantoor in Zuidoost. Bewoners kunnen tot en met 27 september reageren op de plannen.