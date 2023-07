Noord-Holland likt zijn wonden: 'Er was echt crisis'

Nu zomerstorm Poly aan kracht afneemt boven Noord-Holland, is het tijd om de schade op te nemen. En schade is er: door de hele provincie lag het verkeer stil, omgevallen bomen blokkeerden wegen en vernielden huizen, en in Haarlem viel zelfs een dode.

Haarlem Haarlem werd misschien wel het hardst getroffen door wat 'de zwaarste zomerstorm ooit' genoemd wordt. In de Marnixtraat kwam een 51-jarige vrouw om het leven nadat de auto, waarin zij als bijrijder zat, werd geraakt door een omvallende boom. Door de hele stad gingen bomen tegen de vlakte en werden wegen onbegaanbaar. In de Molijnstraat gingen maar liefst zes bomen tegen de vlakte. Tekst gaat door onder de video:

Amsterdam Ook in Amsterdam is de schade door storm Poly enorm. Talloze bomen gingen om in de hoofdstad en het openbaar vervoer kwam helemaal tot stilstand. Twee woonarken werden geraakt door omgewaaide bomen aan de Keizersgracht in het centrum van de stad. Tekst gaat door onder de video:

In het westen van de stad, op de Gillis van Ledenberchstraat, kroop een fietser door het oog van de naald, toen hij net werd gemist door een omvallende boom. Tekst gaat door onder de video:

Alkmaar Zomerstorm Poly liet ook nadrukkelijk zijn sporen na in Alkmaar. Op de snelweg A9, één van de belangrijkste verkeersaders van de provincie, regende het bomen en afgewaaide takken waardoor de weg onbegaanbaar was. De snelweg is daardoor nog steeds afgesloten en volgens Rijkswaterstaat kunnen de opruimwerkzaamheden 'nog wel uren gaan duren'. Tekst gaat door onder de foto's:

Bij het strand van Egmond waaiden strandhuisjes weg. De wind was zo sterk aan de zee, dat sommige huisjes zelfs kapot zijn gewaaid. Het strand ligt daardoor bezaaid met spullen.

IJmond In IJmuiden werd vanmiddag windkracht 11 gemeten, met windstoten van meer dan 145 kilometer per uur. Daarmee is storm Poly de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Net als bij het strand in Egmond, is er bij de stranden in de IJmond ook veel schade aan strandhuisjes. Het pand van de reddingsbrigade in Wijk aan Zee bleef ook niet gespaard. Tekst gaat door onder de video:

Amstelland De afgebroken takken en omvallende bomen vlogen je vanochtend om de oren bij het Amsterdamse Bos. Het was er levensgevaarlijk, vertelde een woordvoerder. "Crisis, er is echt crisis. Het liefst zouden we het bos afsluiten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan." Tekst gaat door onder de foto's:

In Aalsmeer was het vooral raak op de Ophelialaan. Daar waaiden meerdere bomen om. De weg was moeilijk begaanbaar en zelfs een tijdje afgesloten voor verkeer.

Zaanstreek-Waterland Door de storm dreigt het decor voor de viering van 450 jaar Slag op de Zuiderzee om te vallen. Met man en macht is de organisatie bezig met herstelwerkzaamheden. De stadspoorten zijn in ieder geval gestut, veel andere decorstukken zijn kapotgewaaid. Tekst gaat door onder de foto's:

Ook in de rest van de regio hield Poly flink huis. Een omgewaaide boom is in de Kepplerstraat in Zaandam Zuid op een dak gevallen. Het is nog niet bekend of er daardoor mensen gewond zijn geraakt. Ook waaide er een boom om in Krommenie. Tekst gaat door onder de video:

Door een grote stroomstoring zaten of zitten duizenden huishoudens zonder stroom. Vooral in Purmerend waren er grote problemen. Daar hadden vanochtend zo'n 25.000 Purmerenders geen elektriciteit. De storing in Purmerend is inmiddels opgelost, maar gebieden in Alkmaar, Heerhugowaard, Krommenie, Uitgeest, Kortenhoef, Bergen, Bovenkarspel en Bussum zitten momenteel nog zonder stroom. In totaal gaat dit om ongeveer 400 huishoudens, aldus Liander. Allemaal door storm Poly.

West-Friesland In Enkhuizen werden zo'n twintig huizen aan de Nassaustraat ontruimd door de brandweer vanwege vallende takken. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug mogen. Tekst gaat door onder de video:

De reddingsbrigade in Hoorn werd gevraagd om extra hulp te bieden door de brigade van Marken. Verschillende vakantiewoningen in Monnickendam waren door storm Poly gaan varen. Door de harde windstoten was het een flinke klus om de tien mensen die in de huisjes verbleven veilig aan wal te krijgen.