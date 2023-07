West-Fries stormadvies: ga ook de komende dagen nog niet het bos of park in

"Als de storm voorbij is, is het gevaar nog niet weg", benadrukt Karel Schoenaker, directeur van Recreatieschap West-Friesland die vele natuurgebieden beheert in de regio. Na storm Poly voeren zij controles uit in de gebieden en inspecteren de wandelpaden. "Kijk dus ook de komende dagen uit en gebruik het gezond verstand: ga niet het bos in."

Omgevallen boom wordt in stukken gezaagd in De Hulk - Recreatieschap West-Friesland

Gister aan het begin van de middag waren er nog geen meldingen bij hen binnengekomen over omgewaaide bomen of acuut gevaar. Ze hebben daarna, nadat de de ergste storm voorbij was, in de gebieden de eerste inspecties uitgevoerd om te kijken welke schade er is. "Vooral de gebieden De Hulk, De Leijen en Egboetswater zijn het meest getroffen", zegt Schoenaker. Het gaat dan vooral om losse takken, omgewaaide of scheefhangende bomen maar ook boomtoppen die afgebroken zijn. Weer Volgens Schoenaker hebben ook de eerdere weersomstandigheden niet geholpen. "Alles staat in blad en vangt dus veel meer wind. Ook is het heel lang droog geweest en kan de bodemlaag dus wat verstoord zijn ondanks de regen van afgelopen week." Schoenaker weet zich nog de situatie in De Hulk, een paar jaar terug. "Daar zijn stukken veengrond en kan de bodem zompig zijn. Tijdens de vorige storm zijn daar al veel 'kneusjes' omgevallen." Vaak gaat het om bomen die 'alleen staan' en veel meer wind vangen. Zo zijn er gisterochtend twee grote bomen langs de weg De Hulk omgewaaid.

NH Nieuws / Chantal Bos

Stormen als Poly zijn vaak ook een eyeopener. Veel zieke bomen leggen het loodje. "Denk aan essentaksterfte of de bastwoekerziekte. Maar sommige ziektes zie je niet, die vreten de boom van binnenuit op. Die zwakke plekken uiten zich tijdens een storm." Loshangende takken De komende dagen zullen ook nog in het teken staan van inspecties en opruimwerkzaamheden. "We controleren dan ook op de boomveiligheid en of er geen takken zijn afgebroken die nog kunnen vallen. Dat is erg link", zegt Schoenaker. Als de storm over is, hoeft nog niet al het gevaar voorbij te zijn. "Blijf goed opletten: schuin hangende bomen, los hangende takken, loop er met een boog omheen." Zeker vandaag en morgen nog zal er hard gewerkt worden om alle wandel- en fietspaden weer vrij te maken.

Omgevallen bomen in het Egboetswater bij Hauwert Recreatieschap West-Friesland

Boom hangt over het pad door storm Poly in natuurgebied De Leijen Recreatieschap West-Friesland

